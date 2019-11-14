Протестующие в Чили слепят полицию десятками лазеров. Из-за этого митинги напоминают огромный «рейв»

Антиправительственные выступления в Чили вышли на новый уровень — высокотехнологичный. Митингующие помимо «коктейлей Молтова», булыжников и прочих орудий начали использовать лазеры.

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Причем весьма успешно. Видео, снятое 12 ноября на площади в Сантьяго быстро стало вирусным. Протестующие направили на полицейский дрон 40-50 лазерных лучей, ослепили его и заставили упасть.

Соцсети заполонили снятые в Чили кадры, на которых митингующие с помощью дешевеньких лазерных указок успешно борются с видеокамерами и даже полицейским вертолетом. Власти предупредили, что использование лазеров в такой ситуации может считаться преступлением и представляет угрозу для жизни пилота. Но, вдохновленные успехом протестующие, явно их не услышали.

«Чили погрузился в киберпанк», — написали пользователи всего мира в соцсетях. Они припомнили, что подобную тактику ведения боя с полицейскими использовали этим летом протестующе в Гонконге.

На Reddit подписчики завистливо сравнили Чили с огромной рейв-площадкой, и оправдали использование лазеров в ходе протестов.

«Слепить лазерами воздушные суда в обычной ситуации — безобразие. Но в условиях гражданской войны это эффективное средство неповиновения», — признал один из пользователей.

«Ах, эти надоедливые повстанцы, которые пытаются сбить транспорт имперских войск», — веселились другие. Им ответили серьезно настроенные подписчики, которые с горечью констатировали, что это не «акт неповиновения», а люди, от отчаяния вступающие в «асимметричный бой».

«Тут речь уже не о здоровье или безопасности, вы не понимаете насколько серьезно происходящее в Чили. Эти люди знают, что делают — они хотят заставить вертолет улететь или разбиться», — отметили оппоненты.

Некоторые не поверили, что дешевые и довольно маломощные лазерные указки могли заставить дрон снизиться или упасть.

Однако на этот счет существует несколько теорий. Лазеры могли ослепить оператора дрона, управляющего им через камеру. Множество направленных на беспилотник лучей могли заставить его перегреться и упасть. Полсотни направленных на дрон лазеров могли также расплавить пластик, если аппарат был дешевым.

Отечественные пользователи не могли не присоединиться к веселью.

«Лазер шоу. Инженер Гарин одобряет», — отметили некоторые. Другие позавидовали участникам лазертага, получившего в качестве локации целую страну.