В Чили полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

На данный момент на площади Италии в столице Чили проходит манифестация из нескольких сотен человек. Люди общаются, бьют в барабаны, играют музыку, под которую скандируют свои лозунги. На подступах к площади жгут мусор и ветки деревьев.

Сейчас в столице Чили практически везде продают специальные средства, помогающие ликвидировать неприятные последствия слезоточивого газа — защитные маски, платки, лимонный сок, которым советуют протирать кожу, и воду. Поэтому полиции пока не удается разогнать демонстрацию.

Волнения начались 6 октября после того, как повысилась стоимость проезда в метро. Однако вскоре мирные марши сменились вспышками вандализма и насилия со стороны молодежи. Люди начали ломать турникеты в метро, жечь у его входов мусор. Впоследствии подземку закрыли в целях безопасности. Также были случаи поджога зданий и автобусов.

19 октября правительство начало в город вводить войска, введя в городе чрезвычайное положение. Есть сообщения о погибших, тысячи арестованы.