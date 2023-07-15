Мир 15 июля 2023, 04:29 В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу Pxhere

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В четырех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный ресурс для оповещения населения Украины.

По данным ресурса, сигналы тревоги слышны в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В том числе тревога раздалась в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

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Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге и Одесской области Украины. Также взрывы прозвучали в подконтрольной Украине части Запорожской области. По словам члена ВГА Владимира Рогова, в регионе было «громко».

Той же ночью началась серия взрывов в Хмельницкой и Киевской областях Украины. На этих территориях прозвучали сигналы воздушной тревоги, как и по всей территории страны, кроме Одесской и Харьковской областей. Местное население призвали пройти в ближайшие укрытия.