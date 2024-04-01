Мир 01 апреля 2024, 01:55 В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу В Полтавской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу Официальный сайт президента Украины

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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Об этом сообщили РИА«Новости» со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

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До этого сирену запустили на подконтрольных Киеву частях российских Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Утром 31 марта тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные, бьющие по украинским объектам энергетики, парализовали ВСУ, мешая продвижению.

Американский аналитик Джордж Баррос высказался еще жестче, отметив, что армия России на поле боя показала высокую эффективность, а украинская только исчерпала средства противовоздушной обороны на фоне сокращения западной поддержки, причем до критического уровня. Что касается ВВС Украины, то, на его взгляд, они давно деградировали.

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