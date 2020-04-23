В четверг у мусульман начинается месяц Рамадан

Во время священного месяца Рамадан мусульмане обязаны поститься и усиленно молиться в течение 30 дней. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и в этом году верующие не будут посещать мечети, а останутся дома. Традиционные проповеди они смогут послушать онлайн.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановлении Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, коронавирусная инфекция не является причиной для нарушения обязательного поста от восхода до заката солнца. Однако больные люди могут сделать себе поблажки. Но после выздоровления они обязаны восполнить пропущенные дни «один к одному». Завершится пост 23 мая, праздник разговения Ид аль-Фитр или Ураза-байрам каждый год высчитывается заново по исламскому лунному календарю.

Рамадан считается не только месяцем поста, но и милосердия. Поэтому Совет улемов постановил раньше обычного срока выплатить милостыню в пользу нуждающихся членов общины — закят. На фоне коронавируса к этой категории исламские священноначальники отнесли самозанятых, оставшихся без работы и их наемных работников.

В опубликованном сайтом Духовного управления мусульман обращении сказано, что человечество столкнулось с колоссальным вызовом.

«Людей охватило смятение и страх за свое будущее и будущее близких. Вот почему так важна сегодня для нас глубинная мудрость Рамадана, тридцатидневного марафона добрых дел», — сказано в тексте.

В начале марта Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на фоне распространения коронавируса призвал временно закрыть мечети в городах и селах страны.