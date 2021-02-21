В Черногории началась вакцинация «Спутником V»

В Черногории началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил черногорский Институт общественного здоровья.

«Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку [от коронавируса] <…> Важнейший этап в борьбе с пандемией начался», — указано в сообщении Института, которое было размещено на странице учреждения в Twitter.

Первым препарат ввели жителю дома престарелых в Рисане. Следом за ним вакцинировались два врача медцентра.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. К применению его одобрили уже 29 стран. Российские власти продают зарубежным коллегам не готовую вакцину, а только ее состав и технологию производства. За границей считают, что качество препарата из-за этого упадет, но простота изготовления должна решить все проблемы.