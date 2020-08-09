В Чехии 11 человек погибли при пожаре в жилом доме

Трое несовершеннолетних и трое взрослых погибли непосредственно в квартире, где начался пожар. Пять человек также скончались, когда выпрыгнули из окон своей квартиры на 12-м этаже.

Заместитель старосты города Тгорь Брузл заявил журналистам, что рассматривает в том числе и версию целенаправленного поджога. Сам многоквартирный дом является собственностью муниципалитета.

Как уточнили «Аргументы и факты», правоохранители также рассматривает версию поджога. Полиция задержала и увезла в наручниках мужчину, который якобы взял на себя ответственность за возгорание.

Полиция пока расследует обстоятельство пожара, на месте работаю команды медиков, пожарных и полиции. Этот пожар стал самым серьезеым в Чехии по числу жертв с 1990 года.