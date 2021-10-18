Мировых лидеров предложили запереть в бункере со спиртным

Во избежание войны мировых лидеров следует запереть в бункере с алкоголем. После 100 граммов спиртного, а лучше двух бутылок, все проблемы будут решены, и они выйдут оттуда друзьями. Малым странам нельзя ждать, когда большие договорятся им нужно принимать свои меры.

Об этом в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил депутат парламента Монголии, глава делегации страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар.

«Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит», — цитирует его ТАСС. Политик подчеркнул, что в Улан-Баторе не хотят, будучи ни при чем, исчезнуть.

Клуб «Валдай» начала работу 18 октября и будет открыт четыре дня. На нем должен выступить президент России Владимир Путин.

27 сентября в Монголии на полигоне Дойтын Ам состоялись совместные с Россией учения «Селенга-2021». Помимо отработки командного наступления мотострелковых и танковых подразделений, прошли спортивные соревнования.