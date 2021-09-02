Помещать уже вложенные средства в другие правовые рамки — значит нарушать права инвесторов. Таким образом официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре прокомментировал решение немецкого суда не освобождать «Северный поток — 2» от газовой директивы Евросоюза.

«Таким образом федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта. Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния», — заявил Котре. Его процитировала газета «Известия».

Он добавил, что абсурдные требования к «Северному потоку— 2» только увеличивают затраты. Это в итоге приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители в Германии, которые и так уже очень высоки.

Nord Stream 2 AG 25 августа в суде Дюссельдорфа проиграл дело об освобождении газопровода от требований нового законодательства ЕС. Компания намеревалась оспорить решение немецкого Федерального сетевого агентства (BNetzA).

Регулятор в мае 2020 года отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. В своем решении он ссылался на то, что проект не был закончен до внесения изменений в европейское законодательство. Оператор «Северного потока —2» уверен в незаконной дискриминации проекта.