В бундестаге обвинили посла Украины в «переходе границ»

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил посла Украины Андрея Мельника в том, что он «перешел границы». Парламентарии подверг украинского дипломата критике в контексте эскалации в Донбассе.

Мютцених обратил внимание, что власти Украины в курсе, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений. По его мнению, поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно, написало РИА «Новости».

«В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — сказал Мютцених.

Мельник ранее требовал от ФРГ предоставить его стране 12 тысяч противотанковых ракет из-за обострения ситуации вокруг «вторжения» России.