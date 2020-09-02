В бундестаге назвали цель заявления Германии об отравлении Навального

Главная цель создания информационного шума вокруг ситуации с Алексеем Навальным — это продление или усиление антироссийских санкций, с которыми не согласны граждане Германии. Об этом заявил «360» депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Он заявил, что власти прекрасно понимают, что санкции против России не сработали. При этом граждане Германии уже давно требуют отмены всех введенных ограничений и восстановления отношений с Москвой.

Цель одна — создать фон, на котором можно продлить теорию санкций Вальдемар Гердт.

В качестве примера Гердт привел недавнюю демонстрацию немцев у российского посольства в Берлине.

«Один из лозунгов и одна из причин их нахождения там — подписание мирного договора с Россией, отмена санкций. Это не может оставить безразличными режиссеров этого театра. Поэтому, скорее всего, это все так раскручивается», — не исключил он.

Саму ситуацию вокруг Навального депутат назвал спекулятивной игрой с примитивными ходами, которые видны каждому нормально думающему человеку. В частности, он отметил, что применять «Новичок» в самолете, нацелившись только на одного человека, — это совершенно нелогичный ход, как и выпускать отравленного в Германию.

По словам депутата, большего негатива из сложившейся ситуации выжать просто нельзя. Оппозиционный политик, известный публикацией компрометирующей информации, уходит под огромный информационный шум.

«В таком состоянии, как сейчас, он приносит Западу намного больше выгоды, чем когда он занимался своей деятельностью в России», — подчеркнул депутат.

Гердт заявил, что нужно начать прозрачное расследование с приглашением в Германию врачей больницы Омска, которые занимались лечением Навального два дня до его перевода в клинику «Шарите».

Правительство Германии в среду, 2 сентября, сделало официальное заявление о том, что в организме Алексея Навального обнаружили следы вещества из группы «Новичок». С этими выводами не согласился бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он отметил, что в основе яда лежит газ, который распыляют, поэтому воздействие только на одного человека исключено. По его словам, пострадали бы десятки людей, которые летели вместе с Навальным в самолете.

Создатель боевого яда Леонид Ринк заявил, что симптомы при отравлении «Новичком» совсем другие. При этом никакой комы после него не бывает, а сразу наступает смерть.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин ждет комментариев от Москвы после оглашения результатов исследования немецких специалистов. Дмитрий Песков ответил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией для того, чтобы прояснить ситуацию со своим пострадавшим гражданином. Он подчеркнул, что страна готова представить все собранные данные по этому случаю.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета во время возвращения в Москву из Сибири. После его жалоб на самочувствие экипаж посадил борт в аэропорту Омска, откуда Навального госпитализировали в местную больницу. Там он провел два дня, после чего по настоянию родных его отправили в Германию.