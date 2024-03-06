Мир 06 марта 2024, 01:51 В Британии заявили о новых поставках боеприпасов на Украину Замминистра Хиппи: Британия будет поставлять снаряды Киеву с апреля по июнь Freepik

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Великобритания поставит новые артиллерийские боеприпасы на Украину в период с апреля по июнь. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента.

«Первые поставки снарядов из пакета военной помощи для Украины стоимостью 245 миллионов фунтов стерлингов, о которых Великобритания объявила 24 февраля 2024 года, будут осуществлены в первом квартале 2024-2025 финансового года (начинается 6 апреля — прим. ред.)», — заявил он.

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Ранее чешский президент Петр Павел потребовал от Европы активнее поддерживать Украину. По его словам, Запад не может закрывать возможности для ВСУ, ему следует искать новые варианты для помощи. Он подчеркнул, что говорит не об отправке боевых частей в страну. Дополнительной мерой поддержки могло бы стать обучение военных. Это, по мнению чешского главы, не будет «нарушением никаких международных правил».