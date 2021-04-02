В Британии выявили 30 случаев тромбоза после AstraZeneca

В Великобритании провели анализ 30 сообщений о случаях тромбоза, которые были получены за все время применения в стране вакцины AstraZeneca. Результаты обзора были опубликованы на сайте Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения страны.

«В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», — говорится в тексте публикации. Фрагмент сообщения приводит ТАСС.

В общей сложности в Великобритании по состоянию на 24 марта введено 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca, отмечается в докладе. Подобные сообщения относительно другой вакцины — Pfizer-BioNTech, — как подчеркнул регулятор, не поступали.

В сообщении Управления говорится, что преимущества вакцин против коронавируса по-прежнему «перевешивают любые возможные риски».

Ряд стран Европы приостановил или запретил вакцинацию AstraZeneca после случаев тромбоза у привившихся. Среди тех, кто временно отложил использование препарата, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Они не вернулись к AstraZeneca даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и заявило, что доказательств связи между вакцинацией и риском образования тромбов нет.

Вакцину AstraZeneca решили переименовать — теперь препарат называется Vaxzevriа. Однако никаких изменений, кроме названия, с препаратом не произошло. Отличаться может лишь упаковка и маркировка. В Сети такой ход уже высмеяли, однако специалисты уверены — смысл в нем есть.