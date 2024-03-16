Мир 16 марта 2024, 23:15 В Британии рассказали, когда у ВСУ закончатся ракеты для систем ПВО Telegraph: Украина останется без систем ПВО к концу марта Официальный сайт президента Украины

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На Украине ракеты для систем противовоздушной обороны закончатся уже к концу месяца. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у нее закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца», — заявили авторы статьи.

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До этого издание Military Watch Magazine сообщило об ослаблении позиций ВСУ в Донбассе после уничтожениями российскими военными зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в ходе боев в районе города Покровск. Они считались самыми дальнобойными системами ПВО на вооружении украинской армии.

Уничтожение американского ЗРК Patriot в районе Покровска шокировало США. Эта система считалась ключевым элементом ПВО Украины, поэтому теперь украинскому командованию придется задуматься над стратегическими последствиями для своих воздушных сил.

Ранее правящая коалиция в Германии в Европарламенте проголосовала за резолюцию об отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину. При том, что еще в феврале бундестаг проголосовал против снабжения ими ВСУ.