В Британии обсудили нулевое количество баллов, полученное на Евровидении

У Джеймса Ньюмана, представившего Великобританию на Евровидении-2021 песней Embers, на победу не было почти никаких шансов. Но многие поклонники надеялись, что если жюри его не оценит, то поддержат хотя бы зрители. Однако их ожидания не оправдались, и Великобритания получила 0 баллов.

Сам певец воспринял проигрыш спокойно, пишет Еxpress. Но его фанаты в Twitter раскритиковали результаты конкурса. Им активно возражали те, кто считал, виноват в позорном итоге сам исполнитель.

«Никто не голосовал за нас на Евровидении, и, честно говоря, я их не виню», — написал один из зрителей. Другой возразил: «Да кого оно вообще волнует, это Евровидение!».

Сам Ньюман перед началом конкурса признавался, что может финишировать последним. Музыкальные критики из Великобритании признавали, что перед ним стоит почти невыполнимая задача. Поэтому певец просил публику «оставаться позитивными» при любом исходе.

«Мы не были лучшими, но такого определенно не заслужили», — посетовал один из пользователей. Еще один комментатор мрачно пожелал, чтобы в следующий раз на конкурс послали кого-нибудь не настолько бездарного.

Интернет-критики указали на Brexit как на один из ключевых факторов оглушительного проигрыша Великобритании. Они также упомянули политические баталии из-за вакцин и торговых сделок. Пользователи социальных сетей назвали Евровидение «евроцентрическим политическим шоу». Некоторые из них призвали Великобританию бойкотировать этот конкурс в следующем году.

В международном песенном конкурсе Евровидение -2021 победила итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zitti E Buoni. Российская исполнительница Manizha заняла девятое место.