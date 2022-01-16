В Бразилии вакциной от COVID-19 для взрослых привили несколько десятков детей

Примерно 40 детей привили вакциной от коронавируса для взрослых в городе Лусена, который располагается на северо-востоке Бразилии. Такое сообщение в субботу распространило издание O Antagonista со ссылкой на местные власти.

«Решение [о вакцинации] было принято самолично лицом, проводившим вакцинацию, т. е. речь идет о разовом нарушении, к которому городская администрация не имеет отношения», — цитирует издание заявление мэрии. То лицо, которое отвечало за произошедшую ситуацию, сразу же отстранили от должности. Прокуратура бразильского штата организовала собственное расследование. О том, в каком состоянии находятся дети, пока ничего не сообщается.

В середине прошлого месяца Национальное агентство по санитарному надзору одобрило использование в стране детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Вакцинация разрешена для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Первая партия препарата была доставлена на территорию страны после 13 января. Стоит отметить, что подростков от 12 лет в Бразилии вакцинируют средством для взрослых.

Прежде чем принять решение о том, что в стране начинается вакцинация детей, министерство здравоохранения Бразилии провел общественные обсуждения этой инициативы. Включить несовершеннолетних в национальных план вакцинации в стране решили 5 января.

Минздрав Бразилии распространил общие рекомендации о том, как правильно вакцинировать детей. Согласно этим данным, между отдельными дозами прививки должно пройти восемь недель, а не три, как это изначально рекомендовали производители. Таким образом, уверены бразильские специалисты, понижаются риски такого опасного побочного эффекта, как миокардит.