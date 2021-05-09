В Братиславе зажгли вечный огонь, доставленный из Москвы

В столице Словакии Братиславе перед памятником советском солдату-освободителю на территории военно-мемориальном комплекса Славин 9 мая зажгли частицу вечного огня, привезенного из России. На этом кладбище захоронены останки 6846 красноармейцев, павших в боях за свободу республики.

Торжественная церемония продолжалась около часа, сообщил ТАСС. На ней присутствовали послы России и Казахстана, временный поверенный в делах Белорусии, активисты объединения «Мотоциклисты Словакии» и представители словацкой общественности.

Частица пламени от Могилы Неизвестного солдата была передана словацким байкерам 5 мая в Москве. Они провезли ее через границы четырех стран и по дороге зажгли огонь почти в 200 памятных местах. К ним присоединились сотни друзей, и уже на территории Словакии в кортеже участвовали 110 мотоциклов и 40 легковых автомобилей.

«Мы приурочили нашу историко-мемориальную акцию ко Дню Великой Победы над нацизмом и назвали ее „Путь героического огня“. Мы хотели бы, чтобы в будущем году она вновь повторилась», — сказал агентству лидер гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» Матуш Алекса.

На церемонии передачи частицы пламени в Москве председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что память об общем прошлом укрепляет дружбу России и Словении, напоминая о трагедии, которая не должна повториться.