В борьбе с расизмом в Сан-Франциско переименуют 44 школы

Совет по образованию Сан-Франциско решил переименовать 44 из 121 школу округа. Они были названы в честь исторических деятелей с сомнительной репутацией — они были связаны с расизмом, сексизмом или рабством. Совет решил продемонстрировать свой отказ от идей белого превосходства.

По данным The New York Times, речь идет, в частности, об Аврааме Линкольне, Джордже Вашингтоне и сенаторе Дайне Файнштейн, предлагавшую в 2014 году внести Донецкую Народную Республику в список террористических организаций. Вашингтон был рабовладельцем, Линкольн — запятнал себя казнью 38 коренных жителей США после восстания в Миннесоте. Файнштейн была сенатором Калифорнии и приказал заменить флаг Конфедерации на испорченный активистами, боровшимися с проявлениями расизма.

Мэр города Лондон Брид указала в своем заявлении: «Я не могу понять, почему школьный совет занят переименованием школ, когда непонятно, смогут ли наши дети вернуться в классы к апрелю. Их родители разочарованы тем, что этого вопроса не было даже в повестке заседания школьного совета».

Тем более, что переименование каждой школы обойдется как минимум в 10 тысяч долларов.

Президент США Джозеф Байден в обращении к нации, сделанном на митинге в Делавэре, пообещал стать президентом для всех американцев и уничтожить системный расизм в стране.