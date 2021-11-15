Таксист запер в машине террориста, не дав ему совершить подрыв в больнице Ливерпуля

Таксист запер в своей машине предполагаемого террориста-смертника, не дав ему совершить подрыв в одной из больниц Ливерпуля. О случившемся написал британский таблоид The Sun.

Об инциденте и его участниках впервые стало известно от сотрудников полиции. Они рассказали прессе о взрыве рядом со зданием больницы, в результате которого пострадал один человек, и еще один погиб. По их данным, к клинике подъехало такси, и через некоторое время взорвалось. Начались следственные действия.

Источники газеты Daily Mail, а именно друг водителя, сообщил, что террорист хотел подорвать собор, в котором собиралось много людей, и вызвал такси именно туда, но встал в пробку, поэтому решил добираться до ближайшей больницы.

Другой товарищ таксиста добавил в социальных сетях, что его знакомый заметил странное поведение пассажира, после чего выбрался из автомобиля, получив не смертельные травмы. На данный момент в полиции случай терроризма еще не подтвержден, но контртеррористический отдел британских правоохранительных органов участвует в расследовании.