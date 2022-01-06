Премьер Франции заявил о тяжелом положении в больницах из-за коронавируса

В больницы Франции ежедневно попадают все больше пациентов с ковидом. Они находятся в тяжелом состоянии, и большинство из них не были привиты, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

По словам политика, накануне были госпитализированы 20 тысяч человек с коронавирусом. Еще 272 пациента умерли, сообщили «Вести».

«Положение в стране, и я официально говорю об этом перед Национальным собранием, тяжелое. <…> Общее число погибших с момента начала вспышки составило 124 247 человек», — заявил он.

На фоне распространения штамма «омикрон» положение ухудшается и в других странах Европы. В Испании в среднем по стране показатель заболеваемости не опускается — уже несколько дней 2,5 тысячи. Это рекордный в ЕС коэффициент распространения коронавируса.

В Австрии вакцинация станет обязательной с февраля, а штрафы для тех, кто отказывается от прививки, составят 3600 евро. В Румынии уровень вакцинации остается низким. Он составляет около 40%, поэтому врачи не исключают, что эпидемическая обстановка будет ухудшаться.

В Великобритании коронавирусом на Новый год заразился каждый пятнадцатый житель. Антирекорд по суточному приросту зараженных поставили в Аргентине. Он составил более 95 тысяч случаев. В Штатах из-за ситуации с коронавирусом перенесли церемонию вручения премии «Грэмми».