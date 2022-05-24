В Болгарии задумались о поспешности отказа оплаты от российского газа в рублях

Правительство Болгарии осознает поспешность отказа от поставок российского газа за рубли. Об этом изданию «BTV Новините» сообщил министр энергетики Александр Николов.

По его словам, в настоящее время нет необходимости отказаться от оплаты поставок из России в отечественной валюте.

Николов признался, что ждет конкретного решения Еврокомиссии по этому вопросу, поскольку ранее она дала понять, что оплата в рублях является нарушением санкций.

Министр подчеркнул, что отношения «Булгаргаза» с российским «Газпромом» всегда находились в плоскости торгово-правовых отношений, и он не понимает, почему берутся слухи о том, что якобы переговоры между компаниями прекратились.

Бывший замминистра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев ранее предрек стране хаос в случае отказа от поставок российского газа.