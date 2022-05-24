В Болгарии задумались о поспешности отказа оплаты от российского газа в рублях
Глава Минэнерго Болгарии Николов: отказ от оплаты газа из РФ за рубли был поспешным
Правительство Болгарии осознает поспешность отказа от поставок российского газа за рубли. Об этом изданию «BTV Новините» сообщил министр энергетики Александр Николов.
По его словам, в настоящее время нет необходимости отказаться от оплаты поставок из России в отечественной валюте.
Николов признался, что ждет конкретного решения Еврокомиссии по этому вопросу, поскольку ранее она дала понять, что оплата в рублях является нарушением санкций.
Министр подчеркнул, что отношения «Булгаргаза» с российским «Газпромом» всегда находились в плоскости торгово-правовых отношений, и он не понимает, почему берутся слухи о том, что якобы переговоры между компаниями прекратились.
Бывший замминистра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев ранее предрек стране хаос в случае отказа от поставок российского газа.