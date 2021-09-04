В Болгарии спрогнозировали поражение Украины за шесть часов в случае войны с Россией

Украина потерпит поражение уже через 6-12 часов часов в случае начала войны с Россией. Такое мнение выразили читатели болгарского издания «Факти», обсуждая поставки оружия США украинским властям.

Они обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы Штатов по оказанию военной помощи Киеву потенциально могут привести к непредсказуемым действий Украины в Донбассе, сообщило РИА «Новости».

Один из участников обсуждения заявил, что на Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала возможной войны.

«Видимо, они (США) считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», — заметил другой комментатор.

Были и те, кто заявил, что Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, потому что это временное государство.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировую общественность признать то, что на Украине идет гражданская война, и следует наложить эмбарго на поставки оружия в республику.