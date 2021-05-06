В результате попытки нападения на позиции Народной милиции Луганска, предпринятой военнослужащими 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб один из защитников позиций.

Об этом сообщила в среду пресс-служба управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

«С целью демонстрации западным кураторам агрессивных действий руководства республик военнослужащие 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку нападения на наши позиции. В ходе боя один из наших защитников погиб», — приводит его текст «Луганскинформцентр».

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков сообщил, что четыре украинских города хотели бы присоединиться к России. Это Харьков, Одесса, Николаев и Запорожье. Возвращение Донецка эксперт назвал первостепенной задачей Москвы.