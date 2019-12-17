Уличные протесты в Ливане переросли в боевые действия. Видео

Агрессивно настроенные демонстранты после атаки на полицию отступают к мирным простестующим, стремясь затеряться среди них.

«Как и вчера, группа провокаторов начала забрасывать полицию камнями и стрелять в их сторону фейерверком. Полиция после нескольких предупреждений применила слезоточивый газ и толпа отошла к зданию газеты „Ан-Нахар“», — сообщило агентство со ссылкой на одного из мирных демонстрантов.

Во время протестов вечером 15 ноября ливанские активисты разбили витрины магазинов, расположенных на улицах возле здания «Ан-Нахар».

По данным телеканала «Аль-Джадид», ссылающегося на МВД Ливана, полицейские в Бейруте призывали агрессивных граждан сдерживать эмоции, но попытки успехом не увенчались. Демонстранты кидали камни в правоохранителей в течение полутора часов. Несколько человек было ранено. Лишь после этого был исполнен приказ и выпущен слезоточивый газ.

К месту столкновения подоспело армейское подкрепление. Неподалеку от парламента в столице последователи шиитских партий подожгли палатки, которые установили мирные демонстранты. Шины и мусорные баки горят на главных трассах и в крупных городах страны.

Ожесточенные противостояния между силовиками и митингующими начались 14 декабря ближе к вечеру. В целом антиправительственные демонстрации длятся с 17 октября. Волнения в Ливане не прекратились даже после того, как правительство Саада Харири ушло в отставку 29 октября. В стране экономический и финансовый кризис.