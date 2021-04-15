Глава Госдепа заявил о встрече Путина и Байдена в ближайшие недели

США настроены на построение стабильных отношений с Россией. Для этого требуется наладить прямую коммуникацию. Именно с этой целью президент Джо Байден предложил провести двусторонний саммит с президентом Путиным в ближайшие недели. Как сообщило РИА «Новости, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава государственного департамента подчеркнул, что прямое общение позволит избежать просчетов в выстраивании отношений между двумя державами.

«Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли говорить о наших взглядах, политике, возражениях против действий России. <…> Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — заявил Блинкен.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом в минувший вторник, 13 апреля. Беседа состоялась по инициативе Белого дома. В ходе разговора главы государств обсудили региональные и глобальные вопросы, включая стратегическую стабильность и контроль за вооружениями.

Во время беседы Байден предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране.

О том, что основной целью американского лидера станет налаживание отношений с Россией подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В ходе брифинга она заявила, что Вашингтон ожидает от Москвы предсказуемого и стабильного поведения.

Раскрыть детали предстоящего саммита она отказалась, пояснив, что договоренности находятся только на ранней стадии.