В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 100 лет назад судно

Команда исследователей нашла потерпевшее кораблекрушение судно, пропавшее в Бермудском треугольнике век назад. Это торговец SS Cotopaxi. Он бесследно исчез со всем экипажем в 1925 году.

Судьба SS Cotopaxi уже давно окутана тайной. 29 ноября 1925 года пароход вышел из Чарльстона, Южная Каролина, в кубинскую Гавану. Судно так и не достигло пункта назначения, и тела 32 человек, находящихся на борту, так и не были найдены. Однако теперь группа подводных исследователей и морских археологов обнаружила торговое судно примерно в 35 морских милях от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

Находке предшествовало серьезное и кропотливое исследование. Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт в паре с британским историком Гаем Уолтерсом долго искали пропажу. Поиски вели в архивах. Уолтерс просмотрел судовые записи в архивах Ллойда. Именно эта компания страховала судно. В архивах исследователи обнаружили ране неизвестные факты. SS Cotopaxi подавал сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон.

Оказалось, что в той точке Бермудского треугольника, откуда был подан сигнал бедствия, еще 35 лет назад были найдены остатки кораблекрушения. Местные называли его «Медвежье крушение». На самом деле в этой точке на дне лежит SS Cotopaxi.