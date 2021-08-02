Более 10 полицейских пострадали на акции ковид-диссидентов в Берлине. Видео

На акции протеста движения Querdenken, которое выступает против ограничительных мер из-за пандемии, в Берлине 1 августа пострадали более 10 полицейских. Стражи правопорядка перекрывали улицы, чтобы не дать активистам собраться. Было задержано около 600 человек.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель правоохранительных органов Тило Каблитц.

«По состоянию на нынешний момент задержаны почти 600 человек, но речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности, но также и задержанных за серьезные нарушения», — заявил Каблитц.

Полицейские продолжают патрулировать улицы, так как некоторые группы все еще пытаются собраться. Каблитц сообщил, что точное число протестующих определить не удается, они все время перемещаются. Возможно, около пяти тысяч.

В Германии зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «дельта». Власти хотят ввести обязательное тестирование населения при въезде в страну всеми видами транспорта.

В апреле на улицы Берлина вышло более восьми тысяч человек. Они были недовольны вводимыми из-за пандемии ограничениями.