Акция в поддержку русскоговорящих в Берлине попала на видео

В Берлине прошла акция в поддержку русскоговорящих. Видео в своем Telegram-канале показало издание kp.ru.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны НАТО не испытывают враждебности и не хотят бросать вызов «великой нации».

Специальная военная операция России на Украине продолжается 11-й день. Министерство обороны заявило РФ, что по состоянию на 6 марта уничтожены 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Украина отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в городах Мариуполь и Волноваха для выхода мирных жителей.