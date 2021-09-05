В Белоруссии заявили о согласовании с Россией пакета интеграционных документов

Союзная программа по созданию единого рынка газа Белорусии и России готова, заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.

«На данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам, мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами», — сказал Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1». Его цитирует агентство БелТА.

Также по словам Снопкова, готова программа по созданию единого рынка газа.

«В основе карты — определение в следующем году однозначных, понятных обоим сторонам принципов и подходов функционирования объединенного рынка газа. Сегодня мы констатируем, что наша цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и Европейским союзом», — отметил первый заместитель премьера Белоруссии.

Он также добавил, что рынок волатилен, «поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена».