В Белоруссии задержали доверенное лицо соперницы Лукашенко

«Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой, Жанной Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска», — отметила собеседница агентства.

Правоохранители официально не сообщили о причинах задержания двух сторонников Тихановской. По ее мнению, это может быть связано с тем, что «9 августа все доверенные лица планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования, чтобы их было сложнее выставить с участков, чем обычных наблюдателей».

«Надеемся, что это [задержание] — тактический ход и их скоро отпустят», — указала Красулина.

Ранее сообщалось, что делегация Совета Федерации, состоящая из девяти сенаторов, выехала в Белоруссию 7 августа для наблюдения за предстоящими президентскими выборами, которые пройдут 9 августа.