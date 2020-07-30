Москва требует допустить дипломатов к задержанным в Белоруссии россиянам
Россия требует пустить к задержанным в Белоруссии россиянам дипломатов. Москва призывает Минск взвешенно и объективно подойти к установлению всех обстоятельств их задержания, сказано в заявлении МИД России на сайте ведомства.
«На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты», — отметили в МИД.
То же самое подтвердил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что российские граждане пересекли границу официально, они предъявили сотрудникам пограничной службы документы, дающие основание вести рабочую деятельность.
МИД РФ уточнил, что логистику в республике обеспечивала белорусская компания. Россияне не попали на рейс Минск–Стамбул и задержалась в Белоруссии. Им пришлось задержаться в республике для покупки новых авиабилетов белорусской компанией.
В МИДе призвали белорусские власти прекратить нагнетание ненужных и негативных эмоций.