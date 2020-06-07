В Белоруссии пообещали оградить граждан от вредной информации. Видео

Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий сообщил, что стратегия его ведомства в первую очередь будет заключаться в корректировании деятельности СМИ, которые должны четко доносить до людей государственную политику.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу СТВ, генеральным директором которого он до недавнего времени являлся.

Луцкий посетовал, что цифровой шум серьезно влияет на умы, и забить голову очень просто. Средства массовой информации должны его разбивать и доносить правдивую информацию.

«Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна», — считает Игорь Луцкий.

Однако глава министерства подчеркнул, что всегда интересуется альтернативной точкой зрения и анализирует ее. Информацию он черпает из соцсетей и определенных Telegram-каналов.

«Опять же, твоя подписка, твое окружение определяет, скажем так, твое мировоззрение. Но нельзя только на этом зацикливаться, нужно смотреть шире», — отметил Игорь Луцкий.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство. Он сообщил, что не собирается делать масштабные перестановки, но тех, кто не справляется с трудностями нужно заменить. Тем более, что выросло новое поколение руководителей. Одним из вновь назначенных министров стал Игорь Слуцкий.