В Белоруссии появился новый желающий стать президентом

Валерий Цепкало написал, что пока в мире происходила революция в сфере методов организации государства и общества, Минск погряз в бессмысленных «битвах за урожай». Последние 25 лет, по словам Цепкало, Белоруссия двигалась в противоположном направлении. В стране культивировались неофеодальные отношения, с проявлением грубости к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице.

«Беларусь как будто превратилась в другую планету, с другим притяжением. Тугая атмосфера застоя, отсутствие свежего воздуха перемен, нехватка света, красоты и улыбок. Страна, живущая прошлым, а не будущим. Этот затхлый воздух и атмосфера бесперспективности деморализует людей, убивает их оптимизм и творческий запал», — написал Валерий Цепкало.

На своей странице он написал, что является чрезвычайным и полномочным послом в США и советником Генерального Секретаря ООН, пообещав весь свой опыт и международные связи привлечь к созданию в Белоруссии нового государства.

Следующие выборы президента республики пройдут 9 августа 2020 года. Переносить на более поздние сроки из-за коронавируса их не стали, ввиду отсутствия необходимости. Желание баллотироваться изъявили несколько политических деятелей.