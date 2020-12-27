В Белоруссии ожидают подписания нефтяных контрактов с Россией до конца 2020 года

Белорусский премьер-министр Роман Головченко рассказал о том, что Белоруссия до конца 2020 года подпишет контракты на поставки нефти из России на 2021 год.

При этом он отметил, что уже подписаны контракты с несколькими российскими компаниями на поставки в будущем году, сообщил телеканал «Беларусь 1».

«В этом году какого-то накала, напряженности нет. Абсолютно планово они (вопросы о поставках нефти на будущий год — прим. ред.) решаются… Мы договорились с правительством России, что не надо все „складывать под елочку“», — сказал Головченко.

Касаясь ожидаемых объемов поставки нефти из России в 2021 году, глава белорусского правительства сказал, что он будет определяться целесообразностью. При этом, по его словам, российская сторона готова поставить под максимальный объем фактически столько, сколько для Белоруссии будет выгодно перерабатывать.

В 2021 году цена на российский газ для Белоруссии не должна быть выше уровня 2020 года. Об этом в начале декабря заявил бывший премьер республики, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Чиновник добавил, что существуют инструменты для сближения позиций России и Белоруссии, «чтобы цены были равнодоходными». В первую очередь, речь идет о тарифе на прокачку газа от российских месторождений до границы с республикой.