В Белоруссии отменяют футбольные матчи из-за коронавируса

Бюро исполкома федерации решило перенести игру девятого тура Высшей лиги между клубами «Минск» и «Неман». Матч был намечен на 15 мая в 18:00, встреча должна была состояться в Минске. Также была перенесен матч пятого тура первой лиги «Арсенал» — ГОБЖД, которая должна был пройти 16 мая.

В большинстве европейских футбольных чемпионатов из-за пандемии СОVID-19 сезон на время приостановили еще несколько месяцев назад. При этом тур первенства Белоруссии пока продолжался.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразилось более 23 тысячи человек, 135 человек скончались.

Ранее сообщалось, что солдат потерял создание на белорусском параде, который проходил в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.