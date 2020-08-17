В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета

Сейчас в перечень вошли 36 человек. В их числе — лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, и ряд бизнесменов, журналистов и общественных деятелей Белоруссии.

По свидетельству Ковальковой, список не окончательный и будет еще расширяться.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Победу одержал Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.