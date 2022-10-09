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Первые уголовные дела завели в Белоруссии из-за завышения цен на товары — СМИ

«Беларусь 1»: заведены первые уголовные дела по факту завышения цен на продовольствие

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В Белоруссии завели первые уголовные дела по факту завышения цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Комитет Госконтроля установил, что в магазине в городе Лида на северо-западе страны колбаса подорожала относительно стоимости на 6 октября. Подобное дело также завели в Могилевской области.

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«В продаже были четыре вида колбасных изделий, по которых была необоснованно завышена цена. Разница доходила до двух рублей (белорусских — прим.ред.) по сравнению с ценой, которая была в начале недели. Как было установлено, была не просто переклейка ценников, а была и фактическая реализация по завышенным ценам», — сообщил телеканал.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко после совещания с правительством издал указ, запрещающий повышение цен в стране. Глава государства отметил, что на прилавках должна оставаться вся продукция и надлежащего качества. Лукашенко потребовал от подчиненных забыть термин «социально значимая продукция», такого разделения по его словам больше нет.

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