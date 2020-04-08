Группа россиян заразилась коронавирусом в Белоруссии. Они приехали строить БелАЭС

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник рассказал, что строители находились на карантине. Им сделали повторный анализ на COVID-19, который оказался положительным.

«На сегодняшний момент они все госпитализированы, и проводится их углубленное обследование», — уточнил глава ведомства.

По информации газеты «Гродненская правда», у заболевших нет клинических симптомов коронавируса.

В белорусском Минздраве уточнили, что в стройке и в пуске-наладке россияне не участвовали. «Это те строители, <…> которые находились в ожидании в течение 14 дней, чтобы приступить к работе», — заметил Караник.

Такие меры обязательны для всех иностранцев, которые приезжают работать «для шеф-монтажа и пуско-наладочных работ» на БелАЭС. Их отправляют на лабораторное тестирование и карантин и только потом пускают на стройку, чтобы не допустить распространение вируса среди коллектива.

Сейчас медики выясняют, с кем контактировали зараженные.

По последним данным, в Белоруссии уже свыше тысячи инфицированных коронавирусом. Большинство пациентов — 976 человек — находятся в больницах. Их состояние медики оценивают как легкой или средней тяжести.