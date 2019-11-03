В Белоруссии 13 детей госпитализировали из-за отравления хлором

По данным ведомства, инцидент произошел в бассейне «Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 4 по плаванию города Барановичи». На занятиях была группа из 15 детей 13 и 14 лет. Все они почувствовали резь в горле и затрудненное дыхание.

Более 30 детей отравились едой в казанской гостинице Подробнее

«13 из 15 детей доставлены в педиатрическое отделение больницы для наблюдения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По имеющейся информации, угрозы для жизни детей нет.

Предварительно, пары хлора в бассейне образовались в результате химической реакции, которая получилась при случайном смешивании средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре у тамбура запасного выхода из бассейна. Токсичные пары частично проникли в зал плавательного бассейна.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.