В Белом доме выразили надежду на «мирный договор» России и Украины

Власти США надеются, что Россия и Украина заключат что-то вроде мирного договора. Пока же Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Киеву, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

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В интервью CBS речь зашла о военной помощи со стороны США. И о скандале, вызванном приостановкой этой помощи президентом Дональдом Трампом.

После того как выяснилось, что Трамп, вероятно, увязывал продолжение ассигнований с возобновлением украинского дела о коррупции в отношении семьи своего политического конкурента Джо Байдена, демократы в Конгрессе начали процедуру импичмента.

На вопрос, намерены ли США оказывать военную помощь Украине «до тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма и не прекратит поддержку украинским сепаратистам», О’Брайен заявил, что не может этого гарантировать.

«Я не буду строить предположений о том, что будет дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение», — сказал советник.

Он отметил, что оружие стало поставляться Украине лишь с приходом в Белый дом Дональда Трампа.