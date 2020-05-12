В Белом доме рассказали о самочувствии Путина

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в связи с выявленным коронавирусом у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заявил, что, насколько ему известно, президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо.

О’Брайен отметил, что COVID-19 — это жесткий вирус, которым заболевали и в Белом доме, и мировые лидеры, пишет РИА «Новости». В качестве примера он привел британского премьера Бориса Джонсона, который перенес коронавирус нового типа в апреле.

«За этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично», — сказал О’Брайен.

Советник американского президента отметил, что лидер США Дональд Трамп разговаривал с российским коллегой Владимиром Путином на прошлой неделе. Президент России был «в прекрасном настроении и добром здравии», добавил О’Брайен.

Официального представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что у него выявили 2019-nСоV. Сейчас он проходит лечение в больнице. При этом он уточнил, что личное общение с президентом у него было больше одного месяца назад.