Мир 28 февраля 2024, 05:05 В Белом доме предсказали новые территориальные успехи России Кирби: Россия может добиться новых территориальных успехов на Украине РИА «Новости»

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Россия может в течение одного или двух месяцев освободить новые территории на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Чиновник добавил, что российская армия может развить успех на любом из участков линии боевого соприкосновения. Кирби в очередной раз заявил, что Соединенным Штатам важно продолжать поддерживать Украины.

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Ранее Владимир Зеленский признал зависимость Украины от поддержки США. Президент заявил в интервью CNN, что без американской помощи Вооруженные силы Украины не смогут не только продвигаться вперед, но и обороняться.

В то же время издание Military Watch Magazine сообщило, что боеспособность элитных подразделений ВСУ подорвана серьезными потерями и острой нехваткой техники. По данным издания, потери украинской армии достигают 80-90% от ее боевого состава.