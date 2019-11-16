По предварительным данным, пострадали трое иностранцев. Отмечается, что нападавший атаковал случайных прохожих. Он напал на иностранцев с палкой. «Двое из пострадавших получили серьезные ранения», — сообщили в прокуратуре провинции Западная Фландрия.

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Злоумышленник был задержан правоохранителями, им оказался выходец из Ганы. В Бельгии он проживал на законных основаниях. Пострадавшие также оказались «иностранного происхождения», при этом их гражданство не называется.

Сейчас следственные органы устанавливают мотивы нападения. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством. В материале отмечается, что в Кортрейке находится крупный университетский кампус.