В Бельгии мигрант напал с палкой на прохожих — СМИ
В центре бельгийского города Кортрейк мигрант напал на иностранцев. Об этом сообщило издание Nieuwsblad со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительным данным, пострадали трое иностранцев. Отмечается, что нападавший атаковал случайных прохожих. Он напал на иностранцев с палкой. «Двое из пострадавших получили серьезные ранения», — сообщили в прокуратуре провинции Западная Фландрия.
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Злоумышленник был задержан правоохранителями, им оказался выходец из Ганы. В Бельгии он проживал на законных основаниях. Пострадавшие также оказались «иностранного происхождения», при этом их гражданство не называется.
Сейчас следственные органы устанавливают мотивы нападения. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством. В материале отмечается, что в Кортрейке находится крупный университетский кампус.