В Бейруте найдены 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами

Спецподразделение инженерных войск Ливана совместно с группой французских экспертов обнаружили в порту Бейрута 79 контейнеров с химическими ядовитыми веществами. Полный список химикатов пока не оглашается.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет пресс-службы армии Ливана.

«В промежутке с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также было обнаружено 54 контейнера с другими веществами, утечка которых была бы катастрофической», — сказано в заявлении.

По данным ТАСС, дело о взрыве, прогремевшем в порту ливанской столицы 4 августа, ведет судья Фади Савван. Он уже распорядился об аресте 19 высокопоставленных чиновников, предположительно причастных к катастрофе, по обвинению в преступной халатности.

Член Международного союза адвокатов, ливанский юрист Бушра Халиль заявила агентству, что в случае признания судом их вины, им может грозить смертный приговор.

В результате мощного взрыва в порту Бейрута, по разным источникам, погибли около 1800 человек. Были повреждены сотни домов и машин. Причиной случившегося стали почти три тонны аммиачной селитры, хранившиеся на складе. В Бейрут прибыла группа агентов ФБР, которые должны принять участие в международном расследовании взрыва.