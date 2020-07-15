В Баку опровергли сведения о применении РСЗО «Град» против Армении

Минобороны Азербайджана сочло дезинформацией сообщения армянской стороны об использовании реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе конфликта на товузском направлении границы.

Как сообщило РИА «Новости», в азербайджанском военном ведомстве предложили Еревану предоставить доказательства. О применении «Града» ранее сообщал представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы подчеркнул, что этот вид оружия не применялся.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Конфликт вспыхнул в сопредельных районах Товузском и Тавушском, граничащих с Грузией. По некоторым данным, в ходе обстрелов погибли 11 азербайджанских и четверо армянских военнослужащих

Обе стороны обвиняют друг друга в начале военных действий. В МИД России предложили оказать обеим республикам содействие в стабилизации обстановки.

Военный эксперт Владимир Евсеев заявил «360», что армяно-азербайджанский конфликт может затронуть Россию, Турцию и даже Иран.