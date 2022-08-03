Взрыв произошел в жилом доме в азербайджанском городе Хырдалан

Крупный взрыв практически полностью разрушил квартиру на третьем этаже в Хырдалане Абшеронского района Азербайджана. Об этом со ссылкой на МЧС республики сообщило агентство APA.

В министерстве заявили, что на место выехали сотрудники противопожарной службы и МВД. В качестве предварительной версии рассматривается утечка бытового газа.

Прибывшие на место врачи госпитализировали четырех человек. Двух забрали в медицинский центр имени Нариманова.

Представитель медицинского учреждения рассказал журналистам, что к ним поступили двое мужчин 1986 и 1981 годов рождения с термическими ожогами головы, шеи, верхних и нижних конечностей второй и третьей степени. Врачи оценили их состояние, как стабильное.

Еще двух человек доставили в Клинический медицинский центр. У одного диагностировали серьезные травмы, у второго — отравление дымом.

Агентство Report опубликовало на своем YouTube-канале видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что обломки стены и окон, выбитых взрывной волной перекрыли часть тротуара.