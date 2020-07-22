В Азербайджане ответили на обвинения Армении в атаке на боевой пост

В министерстве обороны Азербайджана назвали заявление Армении о якобы атаке на боевой пост армии дезинформацией.

Об этом сообщил глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы. Его слова передает Sputnik.Азербайджан.

«Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией», — заявил полковник.

По его словам, никакой новой атаки не было, а значит и жертв со стороны Азербайджана. Однако, как он добавил, что со стороны Армении наблюдается паника среди военнослужащих.

Несколько часов назад Армения обвинила Азербайджан в атаке на свой боевой пост. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Facebook, что в результате атаки есть жертвы с азербайджанской стороны.

Приграничный конфликт на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе начался 12 июля. Участники обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерийского оружия.