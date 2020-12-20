В Австрии задержали еще двоих подозреваемых в ноябрьском теракте

Одного из подозреваемых, по данным издания, сотрудники австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra задержали вечером 18 декабря. Под подозрение попал австриец афганского происхождения, его ДНК была найдена на винтовке и патронах, которые использовал убитый террорист.

В воскресенье, 20 декабря, прокуратура австрийского региона сообщила о задержании еще одного подозреваемого.

Теракт в Австрии произошел вечером 2 ноября. В центре Вены террорист ходил по улице и расстреливал прохожих. В результате погибли четыре человека, еще 22 жителя получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным правоохранительных органов страны, он был сторонником группировки «Исламское государство» (Террористическая организация, запрещена в России).