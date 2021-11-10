В Австрии вызвались поспособствовать диалогу между Россией и США

Австрия выразила готовность предоставить площадку для возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил ТАСС.

В МИД страны подчеркнули, что если Россия и США все-таки выйдут на диалог, то подобную инициативу стоит поддерживать. При этом Австрия подчеркнула, что решение о проведении саммита должны принять именно страны-участники, передал RT.

«Австрия, разумеется, всегда будет в распоряжении для переговоров на высоком уровне всех видов», — заявили в ведомстве.