Мир 06 апреля 2024, 02:44 В Австрии сделали неожиданное заявление об Украине и России Канцлер Нехаммер: разрешение конфликта невозможно без переговоров РФ и Украины РИА «Новости»

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Переговоры между Россией и Украиной необходимо провести, потому что мирное урегулирование без участия первой нереально. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в беседе с газетой Le Figaro.

«Сложившуюся ситуацию сложно разрешить, но возобновление диалога, когда для этого придет время, является необходимостью», — отметил он.

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Канцлер объяснил, что начало диалога нужно для определения возможных версий завершения конфликта.

«Без Российской Федерации не будет мира», — сказал Нехаммер.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в беседе с французским коллегой Себастьяном Лекорню отметили готовность к переговорам по украинскому конфликту. По словам российского министра, исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе». При этом диалог по Украине без участия России будет бессмысленным.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, украинская сторона находится в патовой ситуации, но не из-за России. Он указал на готовность Москвы договориться с Киевом на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.